Популярный российский маркетплейс утверждает, что не вводил массовые штрафы за возврат товаров. Данная мера затрагивает около 10% пользователей с высокой долей возвратов или невысокой суммой выкупа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Wildberries.

В соцсетях то и дело раздаются жалобы покупателей на штрафы в размере 100 руб., которые берет интернет-магазин за отказ от каждой позиции в заказе. Встречались утверждения, что эта сумма списывалась даже при возврате бракованного товара. В свою очередь Wildberries опровергает подобную информацию, ссылаясь на то, что речь идет не о массовых штрафах за возврат товаров, а лишь о небольшом проценте пользователей, у которых высока доля возвратов и имеется небольшая сумма выкупа.

«Компания не вводила какие-либо штрафы для покупателей. Мы применяем оплату услуги обратной доставки товаров только для клиентов с высокой долей возвратов и/или невысокой суммой выкупа – утверждения о том, что это «массовый штраф», являются недостоверной информацией. Данный тариф затрагивает лишь около 10% клиентов. При этом плата за услугу доставки может меняться в меньшую сторону в зависимости от региона», — сообщили РИА Новости в Wildberries.