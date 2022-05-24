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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске смыло двор частного дома
Фото: Виктория Костовская, «ПИК».

происшествия

В Каменске смыло двор частного дома

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Оползень случился во дворе дома № 35 на ул. Набережной в минувшие выходные.

Размокшая от дождей земля буквально уплыла в обрыв вместе с деревьями и забором. Засыпанным землей оказался и бывший огород.

В воскресенье на территории пострадавшего участка побывали спасатели и перегородили проезд мимо дома. Также приехали в этот дом газовики, чтобы отключить газ от дома. В понедельник двор посетила и комиссия из администрации.

В Каменске смыло двор частного дома

— Утром в понедельник, 23 мая, территория двора была больше. Кусок более метра обрушился к вечеру. Если срочно не остановить оползень, могут начать разрушаться и другие дворы, — сообщили корреспонденту «ПИКа» утром 24 мая владельцы дома.

О том, какая, по мнению владельцев дома, главная причина оползня, читайте в свежем номере «ПИКа» от 25 мая.

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