Современный человек уже не представляет своей жизни без использования мобильных гаджетов. Помимо смартфонов огромной популярностью пользуются такие портативные устройства, как «умные часы». Желающих купить часы xiaomi и других популярных брендов с каждым днём все больше, и довольно часто эти гаджеты приобретают специально для целей занятий спортом. Рассмотрим специфику выбора смарт-часов для пробежек и другой физической активности.

Время автономной работы

Одним из ключевых параметров при выборе «умных» часов является максимальное время работы от аккумулятора. Занятия спортом могут длиться разное время: кто-то ограничивается получасовой пробежкой по утрам, а кто-то ежедневно проводит в спортивном зале по полдня и более. Вот почему «умные» часы должны иметь внушительное время автономной работы. Например, многие выбирают для занятий спортом и других задач часы amazfit gtr 3 pro , время автономной работы которых без подзарядки составляет целых 14 часов. Узнать больше об ассортименте «долгоиграющих» умных гаджетов можно в каталоге интернет магазина ozon, где предлагается огромный ассортимент «умных» часов по лучшим ценам. Многие модели гаджетов от ведущих мировых производителей цифровой портативной электроники здесь доступны к покупке с отличными скидками, а любую позицию из каталога можно заказать с быстрой бесплатной доставкой по стране.

Влагозащита и функционал

При выборе «умных» часов для спорта и физической активности имеет смысл также обращать внимание на такие характеристики, как:

защита от воздействия влаги;

наличие специальных функций для спортсменов.

Активные тренировки предъявляют высокие требования к влагозащите наручных гаджетов. Вот почему лучше выбирать модели «умных» часов с влагозащитными характеристиками. Они прослужат дольше и позволят не беспокоиться о том, что «спортивные» условия эксплуатации могут сократить срок службы устройства. Что касается функционала, то имеет смысл отдавать предпочтение моделям часов с функцией контроля частоты пульса, дыхания, предупреждения о повышении скорости сердцебиения выше нормы и т.д. Также некоторые модели «умных» часов из каталога интернет магазина ozon имеют весьма полезную функцию напоминания о том, что пользователь долго находится в неподвижном положении и нуждается в разминке или пробежке. В целом, такие устройства можно смело назвать незаменимыми помощниками не только для спортсменов, но и для всех людей, кто заботиться о своём здоровье.

На правах рекламы