общество
Какой сегодня день: даты и события 24 мая
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 24 мая 2022 года.
- День кадровика в России. День кадровика (День кадрового работника) отмечается в России с 2005 года по инициативе Всероссийского кадрового конгресса. Этот профессиональный праздник не установлен официально, несмотря на то, что армия высококвалифицированных работников отделов кадров значительна.
Дата 24 мая была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1835 году в царской России вышло постановление «Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму». Это постановление стало первым документом в стране, регламентирующим взаимоотношения между работодателями и наемными работниками.
В настоящее время в любой, даже самой небольшой компании, есть работник, отвечающий за работу с персоналом, а в крупных структурах этим занимаются целые отделы, насчитывающие десяток, а иногда и больше, человек.
- Мокий Мокрый. Церковь в этот день отмечает память священномученика Мокия. В народе его прозвали Мокрым — во-первых, по созвучию с именем, во-вторых, потому что в его праздник часто бывают дожди.
На Мокия, как и накануне, когда праздновались именины Матушки Сырой Земли, было не принято браться за земляные работы, но уже по другой причине. Этот день считался праздником умилостивления царя града.
Говорили, что если на Мокия работать в поле — град выбьет все посевы. Была и еще одна примета: если во время града выкинуть помело в окно, то он сразу же прекратится. А вот если на Мокия Мокрого шел дождь — люди старались под ним вымокнуть, чтобы волосы приобрели красоту и силу.
Мокия называли указчиком погоды на все лето. Если этот день дождливый или туманный — то и лето будет сырым. Так и говорили: «Мокро на Мокея — жди лета еще мокрее». Если восход солнца багровый — то лето будет грозным, с пожарами.
Именины в этот день
Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Мефодий, Михаил, Ростислав
Знаменательные даты и события
- 1844 Телеграфом Морзе отправлена первая телеграмма
- 1900 В Петербурге спущен на воду крейсер «Аврора», будущий символ Октябрьской революции
- 1928 Экспедиция Умберто Нобиле на дирижабле достигла Северного полюса
- 1956 Прошел первый конкурс песни Евровидения
- 2003 В Москве на Красной площади дал концерт Пол Маккартни
Персоны
- 1473 — 1543
- Николай Коперник
- польский астроном, математик, автор гелиоцентрической системы мира
- 1743 — 1793
- Жан-Поль Марат
- французский революционер, лидер якобинцев
- 1819 — 1901
- Виктория
- королева Великобритании (1837-1901)
- 1830 — 1897
- Алексей Саврасов
- русский художник-пейзажист, передвижник
- 1893 — 1988
- Алексей Лосев
- русский философ и писатель
- 1905 — 1984
- Михаил Шолохов
- советский писатель, Нобелевский лауреат
- 1927 — 2000
- Олег Ефремов
- советский и российский актер и режиссер, Народный артист СССР
- 1940 — 1996
- Иосиф Бродский
- русский и американский поэт, драматург, переводчик, Нобелевский лауреат
- р. 1941
- Боб Дилан
- американский автор-исполнитель песен, актер, художник, Нобелевский лауреат
- р. 1947
- Светлана Тома
- советская и молдавская актриса театра и кино, Заслуженная артистка России