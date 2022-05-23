общество
В каменском Пенсионном фонде растут очереди
Утром 23 мая во дворе местного отделения ПФР толпились около сотни людей.
Люди подходили, записывались в очередь и строго следили за ее продвижением. Оказалось, что это были граждане ЛНР и ДНР, желающие получить СНИЛС.
– Чтобы записаться, многие подъехали к зданию ПФР около четырех утра, а кто-то числится в очереди с прошлой пятницы, – сетовали люди.
Как пояснили «ПИКу» в руководстве каменской клиентской службы Пенсионного фонда, нынешняя ситуация с очередями на качестве предоставления услуг каменчанам не отражается – их принимают в обычном режиме.
Подробнее читайте в свежем номере «ПИКа» от 25 мая.