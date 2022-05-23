Плата за вывоз мусора для одного жильца многоквартирного дома повысится с нынешних 103,89 руб. до 105,35. Проживающие в частном секторе будут платить по 107,1 руб. с человека (было 105,61 руб.).

Вывоз 1 кубометра мусора подорожает с 414,19 руб. до 420,01 руб., следует из Постановления Региональной службы по тарифам Ростовской области*. Такие расценки будут действовать в Донецке, Гукове, Звереве, Каменском районе и в других городах и районах на территории Красносулинского МЭОК, обслуживает который региональный оператор ООО «Экострой-Дон».

Вероятно, что прежним останется тариф на вывоз мусора в зонах действия Мясниковского, Неклиновского, Сальского и Волгодонского МЭОКов. Дело в том, что региональные операторы «Чистый город», «ЭКОТРАНС» и «Экоцентр», обслуживающие эти отходоперерабатывающие центры, получили субсидии из бюджета Ростовской области.

*Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской области № 71/88 от 20.12.2021 г.