Запланированные праздничные мероприятия из-за дождя перенесены в выставочный павильон городского музея. Принять участие во всероссийской акции пришли десятки каменчан.

Все желающие могут посмотреть четыре музейные выставки: «Из истории станицы Каменской», «Каменск в годы Великой Отечественной войны», «И в каждой профессии слава и честь», «Православный мир России». В одном из залов павильона работает выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства. Финалом развлекательной программы в музее станет концерт каменской группы «Слон рок-н-ролл». Музей будет работать до 22.00.