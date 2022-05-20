Первые случаи заражения оспой обезьян зарегистрировали в Австралии и Канаде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерства здравоохранения пострадавших стран.

Чуть ранее заразное заболевание обнаружили в Европе. Случаи заражения зафиксированы в Испании, Португалии, Великобритании и США. Оговаривается, что заболевших пока немного, а распространению заболевания способствует миграция населения. Например, в Австралии оспу выявили у туриста, который недавно вернулся из Европы. В данный момент крупная вспышка обезьяньей оспы наблюдается в Нигерии.

Обезьянья оспа – инфекционное заболевание, близкое к вирусу черной оспы, но менее заразное. Болезнь наиболее характерна для Центральной и Западной Африки. По большей части заболевают дети. Летальность составляет порядка 4-22%. Однако у большинства людей оспа протекает в легкой форме, пациенты выздоравливают в течение нескольких недель.

К симптомам оспы обезьян относятся: лихорадка, головная боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь.