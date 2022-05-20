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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Терапевт из Ростовской области предстанет перед судом за взятки 

происшествия

Терапевт из Ростовской области предстанет перед судом за взятки 

Терапевт из Ростовской области предстанет перед судом за взятки 

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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего врача-терапевта одной из поликлиник Донецка. Медик обвиняется в совершении ряда преступлений, таких как взяточничество, сбыт наркотических средств. Об этом сообщает региональный следственный комитет.

По версии следствия, обвиняемый с июля 2021 года по январь 2022 года выдал семерым жителям Донецка медицинские сертификаты о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции без фактического прохождения процедуры вакцинации. За это медик получил денежное вознаграждение в размере 19,5 тысяч рублей. 

В январе этого года обвиняемый сбыл наркотическое средство массой 0,23 г местному жителю, получил за это 2 тыс. рублей. 

Бывший врач обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество – 3 эпизода), п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере) и ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки).

По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Бывшему доктору грозит до 15 лет тюрьмы.

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