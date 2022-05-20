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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В пер. Коммунистическом продолжается ремонт труб отопления

транспорт

Коммунистический перекроют в третий раз

Коммунистический перекроют в третий раз

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С 24 мая будет закрыт проезд по пер. Коммунистическому в районе пересечения с ул. Пушкина.

На этом участке дороги МУП «Каменсктеплосеть» будет проводить плановые работы по замене ветхих сетей отопления. Как пояснили «ПИКу» в «Теплосетях», срок проведения работ будет зависеть от сложности ремонта.

В пер. Коммунистическом это будет уже третье разрытие. Предприятие выполняет замену теплотрасс сейчас, чтобы не пришлось раскапывать дорогу после того, как ее капитально отремонтируют. 

Кстати, капитальный ремонт дороги в пер. Коммунистическом запланирован на этот год.

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