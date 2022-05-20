С 24 мая будет закрыт проезд по пер. Коммунистическому в районе пересечения с ул. Пушкина.

На этом участке дороги МУП «Каменсктеплосеть» будет проводить плановые работы по замене ветхих сетей отопления. Как пояснили «ПИКу» в «Теплосетях», срок проведения работ будет зависеть от сложности ремонта.

В пер. Коммунистическом это будет уже третье разрытие. Предприятие выполняет замену теплотрасс сейчас, чтобы не пришлось раскапывать дорогу после того, как ее капитально отремонтируют.

Кстати, капитальный ремонт дороги в пер. Коммунистическом запланирован на этот год.