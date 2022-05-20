общество
Какой сегодня день: даты и события 20 мая
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 20 мая 2022 года.
- Всемирный день метрологии. День выбран в ознаменование подписания 20 мая 1875 года в Париже, на международной дипломатической конференции, знаменитой «Метрической Конвенции» (Metre Convention), которая стала первым межправительственным соглашением о научно-техническом сотрудничестве, заложившем фундамент единого международного метрологического пространства. На основе данной Конвенции была создана межправительственная Международная организация мер и весов.
- Купальница. На Руси день получил свое название в честь обычая купать лошадей в реке. Всех кобыл и жеребцов, имеющихся в хозяйстве, в этот день обязательно нужно было прогнать по речной воде (а еще лучше — окатить ею с ног до головы). Считалось, что это придаст им сил и здоровья на целый год.
Кроме того, и сами крестьяне окатывались водой из ближайшего водоема. Готовиться к этому обряду начинали с утра — набирали воду в ведра и выставляли их на мостки. В солнечный день вода к полудню нагревалась, и ею нужно было облить и себя, и своих детей.
Купальница — разгар сева, это время ни в коем случае нельзя было упустить. Однако, говорили, что домашние семена вырождаются, становятся негодными для посева. Существовала примета, что самый хороший урожай получается от чужих семян, особенно если они были украдены. Поэтому хозяева в этот день ходили друг к другу в гости и потихоньку старались взять немного семян. Поскольку так делали все, в убытке никто не оставался.
С периодом сева было связано множество примет: «Сей под погоду — будешь есть хлеб год от году»; «В новолуние сеять — все червь поест»; «Ветры восточные и западные для посадки и посева лучше всего».
Именины в этот день
Акакий, Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Семен, Степан, Фаддей
Знаменательные даты и события
- 1570 В Антверпене напечатан первый в мире географический атлас
- 1742 Русский штурман Семен Челюскин на собачьих упряжках достиг самой северной оконечности Евразии
- 1873 День рождения джинсов
- 1887 За попытку покушения на Александра III повешены Александр Ульянов и его соратники
- 1902 День принятия первой Конституции на Кубе и независимости от Испании
- 1942 Учрежден орден Отечественной войны I и II степени
- 1942 Завершилась Керченская десантная операция советских войск
Персоны
- 1451 — 1506
- Христофор Колумб
- испанский мореплаватель и открыватель новых земель
- 1799 — 1850
- Оноре де Бальзак
- французский писатель
- 1866 — 1887
- Александр Ульянов
- русский революционер-народоволец, старший брат В.И.Ленина
- 1913 — 2001
- Уильям Хьюлетт
- американский инженер-электроник, соучредитель компании Hewlett-Packard
- 1923 — 2007
- Валентина Леонтьева
- советская телеведущая, Народная артистка СССР
- 1939 — 2018
- Роман Карцев
- советский и российский артист эстрады, театра и кино, Народный артист России
- 1944 — 2009
- Олег Янковский
- советский и российский актер театра и кино, режиссер, Народный артист СССР
- р. 1948
- Михаил Веллер
- советский и российский писатель
- р. 1958
- Алексей Гуськов
- советский и российский актер театра и кино, продюсер, Народный артист России
- 1962 — 2007
- Александр Дедюшко
- российский актер театра и кино
- 1974 — 2009
- Станислав Маркелов
- российский адвокат, правозащитник