Обязательное ношение масок отменили в Москве и ряде других регионов. На Дону по-прежнему действует масочный режим, который ввели еще с мая 2020 года.

В Ростовской области мера по отмене масочного режима пока не представляется возможной. Об этом сообщает DONTR.RU со ссылкой на главу Роспотребнадзора РО Евгения Ковалева.

Несмотря на значительное улучшение в регионе ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, ежедневно в донских больницах регистрируются новые случаи заболевания. По мнению Е. Ковалева, «в условиях сохраняющейся возможности массового распространения коронавирусной инфекции, масочный режим – это действенная мера по предупреждению передачи инфекции от человека к человеку. Любой разумный человек понимает, что дополнительный барьер, который препятствует передаче вируса, – это маска».