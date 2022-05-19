Действовавшие антиковидные ограничения на въезд в Грузию, а также в Донецкую и Луганскую народные республики через автомобильные и иные пункты пропуска упразднены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Изменения коснулись и граждан Армении и Кыргызстана. Они могут свободно въезжать в Россию с территории третьих стран без дополнительных оснований. Такая информация появилась на официальном портале правовой информации. Ранее подобные ограничения были отменены в отношении Абхазии, Южной Осетии, Монголии, Казахстана и Китая.