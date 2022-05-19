Сейчас ремонт дороги на трассе М4 «Дон» ведется в соответствии с графиком. Ежедневно укладывают свыше 14 тонн асфальтобетонной смеси.

Об этом губернатору региона Василию Голубеву сообщил замгубернатора министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев.

Для того чтобы обеспечить ремонт трассы необходимыми материалами, работают 9 асфальтобетонных заводов. К местам ремонта завезено 90% необходимых материалов.

Глава региона отметил, что ремонт участка трассы М4 «Дон» протяженностью 108 км должен завершиться в июне, ремонт должен быть выполнен оперативно, но без ущерба качеству, сообщает пресс-служба Правительства Ростовской области.