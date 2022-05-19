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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

После вмешательства прокуратуры каменской пенсионерке выплатили 200 тысяч рублей

происшествия

После вмешательства прокуратуры каменской пенсионерке выплатили 200 тысяч рублей

После вмешательства прокуратуры каменской пенсионерке выплатили 200 тысяч рублей

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Женщина, инвалид 2 группы, обратилась в надзорный орган с просьбой помочь ей вернуть деньги, которые фактически присвоила одна из строительных компаний. 

Пенсионерка заключила с юридическим лицом договор подряда на строительные и отделочные работы по месту ее жительства. Для приобретения стройматериалов, а также в счет оплаты части произведенных работ она передала директору компании 406 тыс. руб. Правда, ремонтники освоили лишь 250 тыс. руб. и пропали, так и не выполнив свои обязательства полностью.

В силу того что пенсионерка по состоянию здоровья не могла самостоятельно участвовать в судебных тяжбах, с иском к компании обратился городской прокурор. 

По результатам рассмотрения дела в суде было принято решение о полном удовлетворении исковых требований и взыскании с компании в пользу каменчанки около 200 тыс. руб. (задолженность и компенсация морального вреда).

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