Женщина, инвалид 2 группы, обратилась в надзорный орган с просьбой помочь ей вернуть деньги, которые фактически присвоила одна из строительных компаний.

Пенсионерка заключила с юридическим лицом договор подряда на строительные и отделочные работы по месту ее жительства. Для приобретения стройматериалов, а также в счет оплаты части произведенных работ она передала директору компании 406 тыс. руб. Правда, ремонтники освоили лишь 250 тыс. руб. и пропали, так и не выполнив свои обязательства полностью.

В силу того что пенсионерка по состоянию здоровья не могла самостоятельно участвовать в судебных тяжбах, с иском к компании обратился городской прокурор.

По результатам рассмотрения дела в суде было принято решение о полном удовлетворении исковых требований и взыскании с компании в пользу каменчанки около 200 тыс. руб. (задолженность и компенсация морального вреда).