Чтобы попасть на ЕГЭ в этом году, предоставлять сертификаты о вакцинации или предъявлять ПЦР-тесты не нужно. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.

Несмотря на послабление, все необходимые меры эпидбезопасности должны быть соблюдены. К ним относится измерение температуры при входе у участников и организаторов ЕГЭ. При этом организаторы должны быть в масках, а школьники могут обойтись без этого предмета защиты.

Напомним, основной этап ЕГЭ стартует 26 мая. В России экзамен будут сдавать 740 тысяч человек.