Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 19 мая 2022 года.

День фармацевтического работника в России. Постановлением Правительства РФ от 15 мая 2021 года №736 пополнен перечень профессиональных праздников в России. С этого момента ежегодно 19 мая отмечается День фармацевтического работника.

Подписание Постановления главой Правительства Российской Федерации М.В. Мишустиным стало своего рода ответом на запрос со стороны Общероссийской общественной организации «Общероссийский народный фронт». Именно в недрах этой организации и зародилась идея учреждения нового профессионального праздника, призванного подчеркнуть значимую роль работников фармацевтической отрасли в развитии страны и решении вопросов сохранения здоровья нации. Соответствующее письмо было направлено ОНФ в Правительство России. Решение об учреждении праздника также было поддержано Всероссийским съездом фармацевтических работников.

Постановлением Правительства РФ от 15 мая 2021 года №736 пополнен перечень профессиональных праздников в России. С этого момента ежегодно 19 мая отмечается День фармацевтического работника. Подписание Постановления главой Правительства Российской Федерации М.В. Мишустиным стало своего рода ответом на запрос со стороны Общероссийской общественной организации «Общероссийский народный фронт». Именно в недрах этой организации и зародилась идея учреждения нового профессионального праздника, призванного подчеркнуть значимую роль работников фармацевтической отрасли в развитии страны и решении вопросов сохранения здоровья нации. Соответствующее письмо было направлено ОНФ в Правительство России. Решение об учреждении праздника также было поддержано Всероссийским съездом фармацевтических работников. Иов Горошник. Иов, память которого отмечается в этот день, — христианский святой, считающийся величайшим праведником, образцом веры и терпения. У него было семь сыновей и три дочери; семья была богата, дружна и счастлива. Сатана, позавидовавший такому благополучию, стал убеждать Бога в том, что Иов праведен только благодаря своему земному счастью. Бог позволил Сатане испытать Иова. Дьявол отобрал у праведника все, включая детей, но Иов остался верен Богу.

Хотя горох начинали сеять еще на Егория, именно Иова прозвали Горошником. В этот день говорили: «Приходи работать на белые горохи». На Руси горох и бобы были доступны всем — даже беднякам. Не зря существовала присказка «остаться на бобах». Еще одна поговорка, связанная с бобовыми, свидетельствует о том, что их разводят уже очень давно: «Это было во времена царя Гороха».

В этот день крестьяне утром выходили во двор и наблюдали: если роса обильная, то уродятся огурцы. Кроме того, эта роса считалась очень полезной для огородных растений. По этому поводу сказывали: «Иов росы распустил».

Именины в этот день

Василий, Денис, Иван, Иларион, Иов, Марфа

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