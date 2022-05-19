Городская прокуратура заставила администрацию Каменска расплатиться с подрядчиком за выполненные работы по муниципальному контракту.

Надзорным органом было установлено, что МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» города были нарушены сроки оплаты подрядной организации услуг по муниципальному контракту на сумму почти 600 тыс. рублей.

Договор между МКУ «ДСиЖКХ» и подрядчиком был заключен еще в январе 2021 года. Компания должна была отремонтировать дорогу и получить за работу 599 тысяч рублей. Однако не получила оплату в установленный договором срок.

Директору муниципального учреждения за нарушения было внесено представление и возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока оплаты услуг при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд). Санкции статьи предусматривают наказание — штраф в сумме от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. После вмешательства прокуратуры оплата была произведена.