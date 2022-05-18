По данным регионального Роспотребнадзора, максимальное количество укушенных – 188 человек – зарегистрировано в Ростове.

По состоянию на 17 мая с начала теплого периода в медучреждения региона за медицинской помощью по поводу укуса клещами обратились 979 человек, их них 409 детей до 14 лет.

В числе лидеров по укусам, кроме Ростова, являются Шахты (58 чел.), Таганрог (70), Волгодонск (69), Новошахтинск (44), Сальск (37), Песчанокопский (33), Семикаракорский (32) районы.

В Новошахтинске и Пролетарском районе зарегистрировано по одному лабораторно подтвержденному случаю заболевания крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ). Один пациент скончался.