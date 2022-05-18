Каменских больных с тяжелым течением ковида будут отправлять в ростовские госпитали, пациентов с легкой формой – лечить амбулаторно.

11 мая спустя два года после начала коронавирусной эпидемии в России в каменской ЦГБ официально закрыли ковидный госпиталь.

Событие произошло в связи со стабилизацией эпидситуации, связанной с распространением COVID-19, в рамках планового сокращения госпиталей в регионе, которое стартовало еще 25 февраля. В настоящий момент на месте ковидного блока в ЦГБ, как и прежде, функционируют детское и взрослое инфекционные отделения.

Всего с 24 апреля 2020-го по 11 мая 2022 г. каменский госпиталь принял 4686 человек.