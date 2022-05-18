18 мая в каменской ЦГБ состоялось официальное открытие межрегионального сосудистого центра.

Благодаря этому событию пациенты с коронарным синдромом, которые ранее направлялись в Ростов, смогут получить медпомощь не выезжая за пределы города.

Надо отметить, что вопрос с сосудистым центром в Каменске-Шахтинском долгое время оставался открытым. Запустить его планировалось еще в начале 2020 г. Но сроки постоянно сдвигались. За прошедшие два года было отремонтировано и оснащено помещение для работы отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения, установлен и введен в эксплуатацию ангиограф, предназначенный для проведения экстренных и плановых оперативных вмешательств, в первую очередь — у больных с острым инфарктом миокарда. Медицинские кадры прошли спецподготовку. 4 мая 2022 была получена лицензия на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по сердечно-сосудистой хирургии в стационарных условиях.

На открытии центра присутствовали заместитель губернатора РО А. Пучков, министр здравоохранения РО Ю. Кобзев, депутат госдумы Н. Гончаров и др.