В среднем ежедневно пересекают пограничные пункты в Ростовской области на въезд в Россию 14 тысяч человек.

Только за сутки с 14 по 15 мая в регион прибыло свыше 14,5 тыс. граждан, сообщает пресс-служба Пограничного Управления ФСБ России по Ростовской области.

Всего же с начала специальной военной операции госграницу России пересекли 1 млн 308 тыс. беженцев, среди которых 223 687 детей. Такие данные представило РИА Новости 16 мая.