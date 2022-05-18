Депутат Госдумы Михаил Шеремет выступил с предложением признать Знамя Победы новым государственным флагом России.

«Сегодня западные страны фактически объявили войну Знамени Победы, повсеместно запрещая его. Они боятся этого символа, так как красный флаг победы напоминает им о величии нашего народа и нашей великой победе. Я думаю, что настало время признать Знамя Победы нашим государственным флагом. Именно под ним сражались наши деды в Великой Отечественной войне, и под ним сегодня наша армия противостоит неонацистам, возродившимся на Украине и умело скрывающим долгие годы свое обличие в западных странах», — цитируют политика РИА Новости.

Шеремет отметил, что гордится российским триколором, но на нынешнем этапе развития России как никогда актуально Знамя Победы как символ возрождающейся супердержавы.