Самый большой дом будет высотой в 32 этажа.

«Предельные параметры указаны от 4 до 32 этажей, а застройка будет вестись в основном домами 8–14 этажей. При этом возможно появление высотных доминант, но не более 32 этажей. Окончательное решение будет зависеть от разрабатываемого в настоящее время проекта планировки территории, который в установленном порядке будет вынесен на публичное обсуждение»,— сообщает портал Don24, ссылаясь на главного архитектора Ростовской области Игоря Далаксакуашвили.