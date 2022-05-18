Службы экстренного реагирования обследуют места купания и оборудуют спасательные посты.

Как сообщает региональная пресс-служба, в настоящий момент получено более 30 заявок на проведение обследования и очистки дна пляжей. Аквазоны уже осмотрены водолазами Департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

(ДПЧС). Особое внимание уделяется подготовке мест отдыха детей.

Для обеспечения скоординированной работы по обеспечению безопасности на воде организовано взаимодействие с составом Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России по Ростовской области.

Подготовлены и укомплектованы необходимым оборудованием и снаряжением техника и плавсредства, проведено их техническое освидетельствование.

Спасательные расчеты осуществляют патрулирование, в рамках профилактической работы проводят обучающие мероприятия, в том числе по оказанию первой помощи пострадавшим с использованием роботов-тренажеров.

Напомним, телефон для вызова служб экстренного реагирования – 112.