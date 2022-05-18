Вполне возможно, что родителям разрешат не платить за проезд в электричках детей до 7 лет включительно.

Соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении 17 мая.

Сейчас в электропоездах можно не платить за детей младше пяти лет. Поэтому родители вынуждены платить за проезд шестилетнего малыша по полной стоимости, даже если тот сидит у них на руках.

Если законопроект будет окончательно утвержден, то дети до семи лет будут иметь право ездить в электричках бесплатно, но без предоставления отдельного места.