В дар музею художник из Каменска Александр Баранов преподнес три полотна, которые были написаны для проекта газеты «ПИК» «Город, которого нет». Об этом сообщается на официальной странице музея в соцсети «ВКонтакте».

В рамках проекта «ПИКа» «Город, которого нет», который проходил в 2019 году, каменские художники написали около 30 картин на тему прошлого города. Некоторые работы создавались по описаниям, оставшимся в архивных источниках, старинным фото. На картинах Александра Баранова запечатлены фрагмент центра города с военно-ремесленной школой, железнодорожный вокзал начала XX века и буфет-ресторан при вокзале.

Посмотреть картины можно в экспозиции музея «История станицы Каменской».