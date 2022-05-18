18 мая отмечается Международный день музеев – профессиональный праздник музейных работников и специалистов, которые трудятся в этой сфере.

День музеев не только напоминает о необходимости знать и помнить свою историю, но и дает возможность поблагодарить за труд, сохранение исторических ценностей, большую научно-просветительную и образовательно-воспитательную работу сотрудников музеев. Ежегодно в честь праздника в России проводится акция «Ночь в музее». В этом году мероприятие пройдет 21 мая в режиме офлайн.

По этому случаю для каменчан, желающих приобщиться к истории, подготовлена праздничная программа. Действующие выставки в музее «Из истории станицы Каменской», «Каменск в годы Великой Отечественной войны», «И в каждой профессии слава и честь», «Православный мир России» можно посмотреть с 10.00 до 22.00.

С 16.00 до 19.00 у фасада здания музея заработает выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства «Сувенирная лавка».

С 16.00 до 20.00 гости праздника смогут посмотреть праздничную концертную программу с участием хореографического коллектива Центра детского творчества «Шри Майя» (рук. Н. Рыбакова); учащихся и преподавателей ДШИ им. Я.Д. Минченкова. Старинные казачьи песни исполнит краевед и писатель Геннадий Зайцев.