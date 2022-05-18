Наши девушки из конно-спортивного клуба «Пегас» стали обладательницами высоких наград на кубке ассоциации коневладельцев Дона по конкуру.

Турнир был посвящен Дню Победы и проводился в КСК «Валенсия» 15 мая в п. Аглос Аксайского района. Состязания проходили по конкуру. За установленный промежуток времени спортсмены должны были преодолеть определенный маршрут с препятствиями. По итогам турнира золото в общем зачете с высотой препятствий 110-120 см завоевала Ольга Гарницкая на лошади Грей Бой. Также Ольга стала обладательницей серебра в общем зачете, в маршруте с высотой препятствий 90 см.

Второе место в зачете для детей в маршруте с высотой препятствий 70 см завоевала Виктория Ракитская на лошади Святогор. На серебро выступила Светлана Новойдарская на лошади Идальго, победив в общем зачете с высотой препятствий 100 см.

Всадники и лошади обучаются в конно-спортивном клубе Пегас (х. Абрамовка, СТ Черемушки) под руководством Виктории Размолодиной.