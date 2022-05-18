Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 18 мая 2022 года.

Международный день музеев. Ежегодно 18 мая музейные работники разных стран отмечают свой профессиональный праздник — Международный день музеев (International Museum Day). И конечно, все те, кто с нетерпением ожидает очередного похода в краеведческий музей своего города или встречи с раритетными экспонатами Эрмитажа или Лувра, также причастны к сегодняшнему празднику.

Он появился в календаре в 1977 году, когда на очередном заседании Международного совета музеев (International Council of Museums, ICOM) было принято предложение российской организации об учреждении этого культурного праздника. С 1978 года Международный день музеев стал отмечаться по всему миру.

Ежегодно 18 мая музейные работники разных стран отмечают свой профессиональный праздник — Международный день музеев (International Museum Day). И конечно, все те, кто с нетерпением ожидает очередного похода в краеведческий музей своего города или встречи с раритетными экспонатами Эрмитажа или Лувра, также причастны к сегодняшнему празднику. Он появился в календаре в 1977 году, когда на очередном заседании Международного совета музеев (International Council of Museums, ICOM) было принято предложение российской организации об учреждении этого культурного праздника. С 1978 года Международный день музеев стал отмечаться по всему миру. Арина Капустница, Арина Рассадница. В этот день отмечается память Ирины (в русской традиции — Арины) Македонской, которая стала первой женщиной, почитаемой в лике великомучеников. Она родилась в 1 веке в семье язычника Ликиния, правителя одной из областей Македонии. Ее обучением занимался наставник Апелиан, который был христианином, хотя и скрывал это.

Впоследствии девушка и сама приняла христианство. Когда ее отец оставил свой пост, на его место пришел другой правитель — Седекия, который начал гонения против христиан. Истязаниям подверглась и Ирина, однако пытки не причинили ей вреда. Она прожила долгую жизнь, прославившись способностью исцелять больных.

На Арину, как и на Мавру, на Руси высаживали рассаду на грядки — главным образом, капусту и огурцы. Кстати, считалось, что этим должны заниматься только женщины — и желательно в полном одиночестве, чтобы никто не сглазил. Посадив первый росток капусты, его покрывали большим горшком, а горшок — белой скатертью, чтобы вилки получились такие же большие, белые и тугие. По краям грядки сеяли крапиву, которая должна была отпугнуть нечистую силу и вредных насекомых. При этом говорили: «Крапиву — чертям, капусту — нам!».

Капуста была одним из самых любимых в народе овощей. О ней складывали множество поговорок: «Без капусты щи не густы», «Премудрость во щах, сила в капусте», «Для чего огород городить, если капусты не садить?».

Проводили в этот день и другие сельскохозяйственные работы — например, выжигали покосы, чтобы избавиться от старой, высохшей травы. По этому поводу существовала поговорка: «На Ирину худая трава из поля вон».

«Капусткой» также называли один из видов хоровода, распространенный в северных регионах. Он образуется так: парень заводит песню и образует цепь из играющих, беря за руку то одного, то другого.

Именины в этот день

Адриан, Ирина (Арина), Яков

Знаменательные даты и события

1642 Основан город Монреаль

1703 Победа русской флотилии над шведскими кораблями в устье Невы

1977 Учрежден Международный день музеев

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