Об итогах мониторинга министр транспорта В. Окунев доложил губернатору В. Голубеву. Каменск в двоечники не попал.

Как сообщает региональная пресс-служба, в основном работы по ликвидации ямочности в Ростовской области завершены. Минтрансом был проведен мониторинг по устранению дефектов на дорогах некоторых муниципалитетов донского региона. Проверки выявили, что ряд городов и районов заведомо снизили объемы ямочного ремонта. В их числе: Таганрог, Шахты, Батайск, Зимовниковский, Белокалитвинский районы. Сейчас разработана дорожная карта по проведению дополнительного ремонта, определены этапы этих работ. Завершить восстановление дорог предстоит до 10 июня.

Видать, до Каменска-Шахтинского минтранс не доехал. А ведь в нашем муниципалитете устранением ямочности даже «не пахнет».