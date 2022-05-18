Количество бродячих собак в России достигло 735 тысяч. И это только по приблизительным подсчетам. С каждым годом на улицах их становится все больше. Но главное, многие из них потенциально опасны для людей.

Проблема с бродячими животными остро стоит и в Каменске-Шахтинском. Напротив центрального рынка довольно продолжительное время каменчан терроризирует стая из десятка собак, которых прикармливают местные торговцы. Животные, получая корм, считают территорию своей и инстинктивно охраняют ее. Они набрасываются на проходящие машины и мешают движению, облаивают и пугают многочисленных прохожих, которых в этой точке города очень много, особенно в часы пик. И эта проблема, по сути, не решаема. Собачий беспредел будет продолжаться до тех пор, пока животные будут получать подкормку.

А пока гуманное законодательство запрещает их отлов, люди, как могут, уворачиваются от собачьих клыков и спасаются от животных сами.