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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На Дону продолжают обследовать пациентов на предмет заболевания холерой

здоровье

Больных холерой в Ростовской области не выявлено

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На Дону продолжаются мероприятия по недопущению распространения холеры. 

По данным регионального Роспотребнадзора, в области проводится регулярное исследование воды поверхностных водоемов на наличие вибриофлоры. С 18 апреля исследовано 688 проб, патогенные холерные вибрионы не обнаружены. Всех больных с клиникой острых кишечных инфекций также в обязательном порядке обследуют на холеру. По состоянию на 17 мая, по результатам обследований больных холерой и вибрионосителей не выявлено. Этот вопрос продолжает оставаться на контроле ведомства. 

Медики напоминают, при появлении симптомов кишечной инфекции необходимо обращаться к врачу, не заниматься самолечением.

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