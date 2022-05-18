На Дону продолжаются мероприятия по недопущению распространения холеры.

По данным регионального Роспотребнадзора, в области проводится регулярное исследование воды поверхностных водоемов на наличие вибриофлоры. С 18 апреля исследовано 688 проб, патогенные холерные вибрионы не обнаружены. Всех больных с клиникой острых кишечных инфекций также в обязательном порядке обследуют на холеру. По состоянию на 17 мая, по результатам обследований больных холерой и вибрионосителей не выявлено. Этот вопрос продолжает оставаться на контроле ведомства.

Медики напоминают, при появлении симптомов кишечной инфекции необходимо обращаться к врачу, не заниматься самолечением.