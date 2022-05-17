Неприятная ситуация произошла в Егорлыкском районе. На подрядную организацию, занимающуюся благоустройством парка, было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Прокуратура установила, что подрядчик работы в полном объеме не выполнил и в актах указал недостоверную информацию. Помимо объема работ, не соответствующего действительности, подрядчик исказил данные о материалах, которые были использованы.

За некачественную работу подрядчику на основе актов были выплачены деньги. Ущерб бюджету составил более миллиона рублей, сообщает privet-rostov.ru, ссылаясь на пресс-службу областной прокуратуры.