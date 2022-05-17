Ростовский минздрав раскрыл доходы главврачей за 2021 год. Самыми высокооплачиваемыми стали специалисты РОКБ и ОКДЦ.

В среднем, согласно опубликованному отчету, медицинские руководители получают зарплату в рамках 110-160 тысяч рублей. Самая высокая зарплата была зарегистрирована у главврача областного консультативный-диагностического центра (ОКДЦ) Дмитрия Бурцева – 189,9 тыс. рублей в месяц. Схожий уровень вознаграждения у руководителя областной клинической больницы (РОКБ) Вячеслава Коробки – 189,3 тыс. рублей. Следующими в списке с зарплатами выше среднего уровня идут руководитель психоневрологического диспансера Сергей Выгонский (176 тыс. руб) и главврач наркологического диспансера Елена Малышко (173,6 тыс. руб).

Самые скромные доходы отмечаются у руководителей специализированных домов ребенка. Ежемесячно они получают ориентировочно около 40-60 тыс. рублей.