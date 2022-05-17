Роспотребнадзор смягчил требования к организации детского отдыха. Разрешена стопроцентная наполняемость детских лагерей, но без превышения проектной вместимости.

С 16 мая отменен закрытый режим работы детских учреждений. Также отменяются особые требования к заезду детей и персонала. Дети снова смогут выезжать за пределы лагерей. Разрешается проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. На ковид будут обследовать персонал оздоровительных организаций и здравниц с круглосуточным пребыванием.