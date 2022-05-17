В 2022-2024 годах планируется ввести в эксплуатацию производство покрытия «искусственная трава» (АО «Каменскволокно»), металлургический завод по выпуску горячекатаной арматуры (ООО «Дон-Металл»), хлебокомбинат мощностью 22 тонны в сутки хлебобулочных изделий (ЗАО «Каменский Хлебокомбинат»), два торгово-развлекательных центра на ул. Ворошилова и Профильной (ООО «ТД «Тигарбо», ИП Гладких С.А.), тренировочную базу на ул. Береговой, 11 (ООО «Инвест»).