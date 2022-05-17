анонс номера
Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 18 мая!
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 20-го выпуска «ПИКа» в 2022 году.
Читайте в номере:
- Ковид всё. В Каменске официально прекратил работу ковидный госпиталь. За время пандемии, начиная с 24 апреля 2020 года, здесь пролечено 4686 человек. А в здание снова вернулось инфекционное отделение ЦГБ. »2-3
- 15-летний насильник. В Каменске заведено уголовное дело о насилии подростка над ребенком. »6-7
- Полки магазинов пустеют, но… Мы успели отвыкнуть от скудного ассортимента, а сегодня даже невооруженным глазом можно заметить, что товары в магазинах расставлены как-то пореже. Впрочем, торговля уверена, что замещение брендов, хлопнувших дверью, не за горами. »4-5
- Мы за границей — коллективный Штирлиц. Каменчанка из Финляндии рассказывает о вариантах русофобии. »12-13
- Искали самолет, «катюшу», танк. Накануне Дня Победы, 6 мая, в каменском кинотеатре состоялась премьера документального фильма «Мы вахте памяти верны», который повествует о поисковом движении в Каменске. Киноленту презентовал режиссер Андрей Стрельцов, студент института кино и телевидения в Санкт-Петербурге. После премьеры «ПИК» пообщался с создателем фильма. »10
- Как сделать так, чтобы не испортить себе возвращение в милый дом. На пороге долгожданный сезон летних отпусков. Увядшие цветы, трупный запах из холодильника и затопленные соседи — вот что может ожидать почти каждого, кто не задумываясь умчал отдыхать. Сегодня на повестке у нас ликбез, как позаботиться о жилье на случай отъезда. »14, 15
- Брюки ниже, три-четыре. Чтобы одеваться модно и стильно, нужно периодически обновлять гардероб. Впереди лето — время, когда особенно хочется разнообразия, ярких луков, интересных идей. Проанализировав тренды, царившие на мировых подиумах, «ПИК» предлагает подсказки по выбору актуального летнего гардероба. »24, 25