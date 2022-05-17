Наши люди проявляют Z-солидарность по-разному. Кто-то клеит стикеры на окна машины, кто-то печет куличи и украшает верхушки буквами Z, кто-то бреет голову, оставляя заветную букву, или делает на руке Z-татуировку. Вариантов много, все зависит от фантазии.

В период буйного роста разнотравья, пожалуй, один из самых доступных и напрашивающихся способов поддержки спецоперации на Украине – это покос травы. Дешево, сердито, нужно, и всем видно. Так поступил косарь из хутора Астахова в Каменском районе, оставив травяной петроглиф рядом с «нижней» дорогой Каменск – Глубокий, а заодно и дав повод для остановки пролетающих мимо автомобилистов.

Вот только трава — материал ненадежный. Прошла корова, съела пол-рисунка, а прошла неделя, все заросло. Вот и приходится умельцу каждый раз все обновлять и «подрисовывать».