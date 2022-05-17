По прогнозам администрации города, к 2024 году средняя заработная плата должна перешагнуть 45 тысяч рублей.

Согласно докладу сити-менеджера В. Шевченко, на 2022-2024 годы прогнозируется увеличение среднемесячной заработной платы и доведение ее к 2024 году до 45 926,1 рублей в связи с увеличением с 01.01.2022 МРОТ на предприятиях и в организациях негосударственного сектора экономики города до 13 890 рублей.

Кроме того, увеличение произойдет за счет доведения работникам минимальной заработной платы в размере не ниже 1,2 минимального размера оплаты труда на предприятиях и организациях города, присоединившихся к городскому и областному трехсторонним соглашениям на три года.