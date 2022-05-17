С 13 мая по 10 июня в Каменске-Шахтинском проходит комплексное обследование условий жизни населения.

Как сообщает городская пресс-служба, сбор информации в ходе наблюдения проводится методом опроса граждан по месту их проживания в составе отобранного для наблюдения домохозяйства.

Целью проведения наблюдения является получение информации о фактических условиях проживания российских семей. В перечень показателей, содержащихся в анкетах, включены вопросы, касающиеся жилищных и бытовых условий проживания граждан, степени удовлетворенности населением услугами образования, здравоохранения, транспорта, торговли, бытового обслуживания. Кроме того, граждан спросят об условиях их труда и занятости, об использовании свободного времени, о социальном обеспечении и социальной защите.

Важно, что проводят опрос интервьюеры с обязательным предъявлением служебного удостоверения Федеральной службы государственной статистики, подтверждающего их полномочия.