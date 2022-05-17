Ежегодная художественная выставка «Арт-Ростов» всегда открывает что-то новое в мире искусства. Иногда это новое еще и каменское.

Ежегодно в Ростове-на-Дону проходит выставка «Арт-Ростов». Она является крупнейшей на юге России, на которой художники и мастера декоративно-прикладного искусства выставляют свои лучшие работы. Для маститых ваятелей прекрасного это возможность еще раз подтвердить свой статус. А для начинающих художников – хорошая стартовая площадка для взлета. В этом году многодневный «Арт-Ростов» прошел в апреле.

Одним из участников престижного события в 2022 году стал наш земляк, художник из Каменского района Кирилл Письменский. Он живет в г. Аксае, поближе, как он говорит, к большому искусству, но когда предстоит экспонировать работы, всегда подписывает: «Поселок Глубокий, Каменский район».

Кирилл выставлялся с серией картин «Красные люди». Это – цикл работ в жанре графического сюрреализма. Идея проекта – через специфические, присущие только этому автору художественные средства привлечь внимание зрителя к социальным проблемам. Жизнь в городе, взаимодействие человека с человеком, глобальные проблемы современного мира, безудержное потребление, экология, война – вот темы «Красных людей». По сути, это мягкий коллективный вариант «Крика» Мунка. И каждый может услышать и увидеть его в картинах К. Письменского.