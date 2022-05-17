Соответствующий проект постановления опубликовала пресс-служба Ростовской области.

«Подготовка и направление ответа на публикацию, в том числе и в соцсетях, осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня получения информации», — говорится в тексте документа.

Есть надежда, что быстрые ответы на публикации и посты в Сетях улучшат качество взаимодействия с региональными изданиями. Кроме того, вводимые меры должны помочь в работе с критикой и любыми нарушениями.

Напомним, ранее чиновникам на ответ давали семь дней.