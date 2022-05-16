Ростовского медика подозревают в вымогательстве и получении незаконных денежных средств. Об этом сообщает Dontr.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Ростовской области.

По версии правоохранительных органов, с июля 2021-го по март 2022 года заместитель главного врача одной из ростовских больниц неоднократно получала взятки в размере от 100 до 160 тысяч рублей. Деньги приносили пациенты, их родственники, которые надеялись на удачное решение вопросов, которые находились в компетенции подозреваемой. В основном связанных с госпитализацией, назначением дорогостоящих препаратов и т.д. В случае если вина врача будет доказана, 42-летней ростовчанке грозит лишение свободы до 18 лет.