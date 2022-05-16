По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, в прошлом году в России с участием водителей в состоянии опьянения или с его признаками произошло каждое восьмое ДТП (11,8%, или 15 719), в данных происшествиях погибли 3866 и ранены 20 796 человек.

Чаще всего участниками ДТП становились мужчины в возрасте от 30 до 39 лет со средним или средним специальным образованием, которые ранее уже привлекались к административной ответственности. В девяти из 10 ДТП, где за рулем были мужчины в состоянии алкогольного опьянения, возраст водителей 30-39 лет.

Большинство водителей, попавших в ДТП с признаками опьянения, имеют среднее или среднее специальное образование. В материалах отмечается, что люди с ученой степенью в 2021 году не совершили ни одного автопроисшествия в состоянии опьянения.

«Почти в трех четвертях [случаев] ДТП с участием водителей с признаками опьянения они ранее привлекались к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения», — говорится в обзоре МВД. Среди всех ДТП с участием водителей, ранее лишенных права управления транспортным средством, более 40% из них имели признаки опьянения, а среди ранее привлекавшихся к уголовной ответственности факты управления автомобилем с признаками опьянения устанавливались в 43,8% случаев.

Почти половина водителей, попавших в ДТП в пьяном виде, официально не работают, 21% пришелся на работников сферы торговли и услуг. 83% таких аварий совершаются на легковых машинах, 13% приходится на мототранспорт, 4% — на остальные категории транспортных средств.