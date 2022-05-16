25 мая в связи с проведением последнего звонка в каменских школах будет запрещена розничная торговля спиртными напитками. Приобрести алкоголь в этот день можно будет только в питейных заведениях.

В школах Каменского района выпускные вечера пройдут также 25 мая, и во всех населенных пунктах будет действовать запрет на продажу спиртного.

Кроме того, полный запрет розничной продажи алкоголя будет действовать 1 июня — в День защиты детей, 24 июня – в день выдачи аттестатов школьникам и 1 сентября — в День знаний.