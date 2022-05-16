Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 16 мая 2022 года.

Международный день мирного сосуществования. 8 декабря 2017 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией (72/130) провозгласила 16 мая Международным днем мирного сосуществования (International Day of Living Together in Peace), с целью постоянной мобилизации усилий международного сообщества на поощрение мира, терпимости, единения, взаимопонимания и солидарности людей Земли.

Мирное сосуществование предполагает признание различий, умение слушать, понимать, уважать и ценить других, а также способность жить в мире и единстве.

8 декабря 2017 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией (72/130) провозгласила 16 мая Международным днем мирного сосуществования (International Day of Living Together in Peace), с целью постоянной мобилизации усилий международного сообщества на поощрение мира, терпимости, единения, взаимопонимания и солидарности людей Земли. Мирное сосуществование предполагает признание различий, умение слушать, понимать, уважать и ценить других, а также способность жить в мире и единстве. Мавра Рассадница, Мавра Молочница, Мавра Зеленые щи. Молодые супруги Тимофей и Мавра, чья память отмечается Православной церковью в этот день, жили в конце 3 века, за свою веру во Христа они подверглись чудовищным истязаниям и были распяты. Молодожены прожили в браке всего 20 дней.

В русском народном календаре Мавра приобрела несколько прозвищ. Наиболее известное из них — Рассадница — говорит само за себя. В этот день хозяйки высаживали на грядки рассаду капусты и засевали огороды семенами овощей. Иногда свежие посадки окропляли святой водой, чтобы защитить растения от гусениц и тли.

Придерживались и некоторых других поверий. Например, капусту было не принято сажать в четверг, даже если на него приходился день Мавры Рассадницы; считалось, что ее будут точить черви. При пересадке растений женщины не ели хлеба, чтобы куры не склевали молодую поросль.

Зелеными щами день Мавры назывался потому, что в середине мая начинали варить щи не из квашеной капусты (ее запасы к этому времени заканчивались), а из свежей зелени — щавеля, лебеды, крапивы. Так и говорили: «В зеленые щи крапиву ищи». Эта трава не случайно пользовалась популярностью; весной в ней содержится множество полезных веществ, необходимых человеку после долгой зимы.

Мавру также величали Молочницей. Считалось, что в этот день коровы, наевшись свежей и сочной травы, приносят самое вкусное и густое молоко. «И хозяйке легко, коль на столе молоко», — такую поговорку вспоминали на Мавру.

Наблюдали за приметами. И большая роса, и ясный день предвещали хороший урожай огурцов. А вот отсутствие росы утром обещало дождь днем.

Именины в этот день

Викентий, Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна, Феодосий

Знаменательные даты и события

1686 В Москве подписан «Вечный мир» между Россией и Речью Посполитой

1881 В Германии открыто пассажирское движение на первом в мире трамвае

1924 В СССР вышел первый номер журнала «Мурзилка»

1929 В США состоялась первая церемония вручения «Оскаров»

1985 Начало антиалкогольной кампании в СССР

Персоны

1596 — 1669

Пьетро да Кортона

итальянский живописец и архитектор

1628 — 1703

Шарль Перро

французский писатель-сказочник, поэт и критик

1768 — 1830

Жан-Батист Жозеф Фурье

французский математик и физик

1779 — 1826

Елизавета Алексеевна

русская императрица, супруга Александра I

1830 — 1904

Николай Неврев

русский живописец, художник-передвижник

1847 — 1913

Иван Цветаев

русский ученый-историк, археолог, филолог и искусствовед

1887 — 1941

Игорь Северянин

русский поэт «Серебряного века», переводчик

1910 — 1975

Ольга Берггольц

советская поэтесса и прозаик

1935 — 2012

Мария Биешу

молдавская и советская оперная и камерная певица, педагог, народная артистка СССР

1938 — 2007

Татьяна Лаврова

советская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР

1938 — 2016

Мстислав Запашный

советский и российский артист цирка, дрессировщик хищных животных, режиссер

р. 1955

Ольга Корбут

советская гимнастка, четырехкратная олимпийская чемпионка, тренер

р. 1957

Юрий Шевчук

советский и российский музыкант, поэт, композитор, лидер группы «ДДТ»