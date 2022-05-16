общество
Какой сегодня день: даты и события 16 мая
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 16 мая 2022 года.
- Международный день мирного сосуществования. 8 декабря 2017 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией (72/130) провозгласила 16 мая Международным днем мирного сосуществования (International Day of Living Together in Peace), с целью постоянной мобилизации усилий международного сообщества на поощрение мира, терпимости, единения, взаимопонимания и солидарности людей Земли.
Мирное сосуществование предполагает признание различий, умение слушать, понимать, уважать и ценить других, а также способность жить в мире и единстве.
- Мавра Рассадница, Мавра Молочница, Мавра Зеленые щи. Молодые супруги Тимофей и Мавра, чья память отмечается Православной церковью в этот день, жили в конце 3 века, за свою веру во Христа они подверглись чудовищным истязаниям и были распяты. Молодожены прожили в браке всего 20 дней.
В русском народном календаре Мавра приобрела несколько прозвищ. Наиболее известное из них — Рассадница — говорит само за себя. В этот день хозяйки высаживали на грядки рассаду капусты и засевали огороды семенами овощей. Иногда свежие посадки окропляли святой водой, чтобы защитить растения от гусениц и тли.
Придерживались и некоторых других поверий. Например, капусту было не принято сажать в четверг, даже если на него приходился день Мавры Рассадницы; считалось, что ее будут точить черви. При пересадке растений женщины не ели хлеба, чтобы куры не склевали молодую поросль.
Зелеными щами день Мавры назывался потому, что в середине мая начинали варить щи не из квашеной капусты (ее запасы к этому времени заканчивались), а из свежей зелени — щавеля, лебеды, крапивы. Так и говорили: «В зеленые щи крапиву ищи». Эта трава не случайно пользовалась популярностью; весной в ней содержится множество полезных веществ, необходимых человеку после долгой зимы.
Мавру также величали Молочницей. Считалось, что в этот день коровы, наевшись свежей и сочной травы, приносят самое вкусное и густое молоко. «И хозяйке легко, коль на столе молоко», — такую поговорку вспоминали на Мавру.
Наблюдали за приметами. И большая роса, и ясный день предвещали хороший урожай огурцов. А вот отсутствие росы утром обещало дождь днем.
Именины в этот день
Викентий, Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна, Феодосий
Знаменательные даты и события
1686 В Москве подписан «Вечный мир» между Россией и Речью Посполитой
1881 В Германии открыто пассажирское движение на первом в мире трамвае
1924 В СССР вышел первый номер журнала «Мурзилка»
1929 В США состоялась первая церемония вручения «Оскаров»
1985 Начало антиалкогольной кампании в СССР
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