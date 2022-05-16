С 1 мая 2022 г. семьи с низким доходом могут претендовать на получение новых социальных выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет.

Пресс-служба УФПС Ростовской области информирует, что люди, которым будут одобрены выплаты, смогут получать их у себя дома — деньги доставят почтальоны.

Подать заявление на ежемесячную детскую выплату можно через портал госуслуг, МФЦ или Пенсионный фонд. Чтобы получать деньги на дому, надо выбрать в заявлении на выплату способ получения «через Почту» и указать «с доставкой на дом».

Эта услуга бесплатна и особенно актуальна для людей, проживающих в сельской местности, где нет доступа к банкоматам.