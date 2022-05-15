Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 15 мая 2022 года.

Международный день семей. Международный день семей (International Day of Families), отмечаемый ежегодно 15 мая, провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 47/237 в 1993 году.

Идея учреждения данного праздника возникла еще в 1989 году, когда, желая обратить внимание общественности разных стран на проблемы семьи, Генассамблея ООН провозгласила 1994 год Международным годом семьи, а в 1993 году приняла резолюцию об учреждении сегодняшнего праздника.

Установление этого дня ставит целью обратить внимание общественности стран на многочисленные проблемы семьи. А его проведение предоставляет возможность повысить уровень информированности в вопросах, касающихся семей, и углубить знание социально-экономических и демографических процессов, влияющих на положение семей.

Единые дни действий в защиту малых рек и водоемов. С 15 мая по 15 июня в России проходит широкомасштабная акция – Единые дни защиты малых рек и водоемов.

Инициатором этого экологического месячника стала Сеть российских рек – добровольное объединение, возникшее по инициативе волжского движения «Поможем реке». В организацию вошли более 100 общественных экологических организаций из 23 регионов России.

В основе проведения Единых дней защиты малых рек, ручьев, озер лежит понимание того, что от них во многом зависят гармония и безопасность окружающей среды. Ведь именно из них в конечном итоге складываются все крупные водоемы планеты, именно они, собираясь в единую систему, образуют большие реки, моря и мировой океан.

Международный день семей (International Day of Families), отмечаемый ежегодно 15 мая, провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 47/237 в 1993 году. Идея учреждения данного праздника возникла еще в 1989 году, когда, желая обратить внимание общественности разных стран на проблемы семьи, Генассамблея ООН провозгласила 1994 год Международным годом семьи, а в 1993 году приняла резолюцию об учреждении сегодняшнего праздника. Установление этого дня ставит целью обратить внимание общественности стран на многочисленные проблемы семьи. А его проведение предоставляет возможность повысить уровень информированности в вопросах, касающихся семей, и углубить знание социально-экономических и демографических процессов, влияющих на положение семей. Единые дни действий в защиту малых рек и водоемов. С 15 мая по 15 июня в России проходит широкомасштабная акция – Единые дни защиты малых рек и водоемов. Инициатором этого экологического месячника стала Сеть российских рек – добровольное объединение, возникшее по инициативе волжского движения «Поможем реке». В организацию вошли более 100 общественных экологических организаций из 23 регионов России. В основе проведения Единых дней защиты малых рек, ручьев, озер лежит понимание того, что от них во многом зависят гармония и безопасность окружающей среды. Ведь именно из них в конечном итоге складываются все крупные водоемы планеты, именно они, собираясь в единую систему, образуют большие реки, моря и мировой океан. Борис и Глеб Сеятели. День памяти князей-страстотерпцев Бориса и Глеба — это первый православный праздник, учрежденный на Руси. Его история началась в 1115 году.

Борис и Глеб (в крещении — Роман и Давид) были русскими князьями, сыновьями киевского князя Владимира Святославовича. В междоусобной борьбе, вспыхнувшей в 1015 году, они были убиты старшим братом Святополком Окаянным. Борис и Глеб стали первыми русскими святыми. Впоследствии их начали считать заступниками земли русской.

С этого дня начинали сажать огурцы и тыквы. Чтобы они уродились большими — в грядке зарывали пестик от ступки. Кроме того, в этот день продолжали засеивать поля. Так и говорили: «Борис и Глеб сеют хлеб».

С Бориса и Глеба начинают петь соловьи. Если поют громко, основательно — значит, не за горами лето. Если соловей поет всю ночь — следующий день будет солнечным. А если соловья услышишь раньше, чем кукушку, то все лето проживешь счастливо. Говорили также, что если при первой соловьиной трели скинуть рубаху, то блохи кусать не будут.

Иногда этот день называли также «барыш-день», а святого Бориса — барышником. Купцы бурно праздновали его память в надежде получать за это барыши в течение всего года. Успешный год сулила и удачная продажа чего-либо в этот день.

Именины в этот день

Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Зоя, Роман

Знаменательные даты и события

1484 В Московском Кремле заложен Благовещенский собор

1637 В Голландии пышно отметили рождение черного тюльпана

1867 Основано Российское общество Красного Креста

1930 Американка Эллен Черч стала первой в мире стюардессой

1935 Состоялось открытие первой линии Московского метрополитена

1945 Московское радио передало последнюю оперативную сводку Совинформбюро

2018 Состоялось открытие Крымского моста

Персоны

? — 1157

Юрий Долгорукий

князь суздальский и великий князь киевский, сын Владимира Мономаха

1776 — 1857

Василий Тропинин

русский художник, мастер портрета

1798 — 1859

Иван Пущин

русский поэт, мемуарист, декабрист, лицейский друг А.С. Пушкина

1845 — 1916

Илья Мечников

русский и французский биолог, Нобелевский лауреат

1848 — 1926

Виктор Васнецов

русский художник, мастер живописи на исторические и фольклорные сюжеты

1859 — 1906

Пьер Кюри

французский ученый-физик, Нобелевский лауреат

1878 — 1935

Казимир Малевич

русский художник-авангардист

1891 — 1940

Михаил Булгаков

советский писатель, драматург, театральный режиссер

1914 — 2002

Татьяна Окуневская

советская актриса театра и кино

р. 1940

Светлана Светличная

советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР

1943 — 2017

Олег Видов

советский и американский киноактер, кинорежиссер, продюсер

1948 — 2005

Наталья Гундарева

советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР