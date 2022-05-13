По данным областного правительства со ссылкой на Роспотребнадзор, с 12 на 13 мая в регионе ковидом заболели 97 человек.

По состоянию на 13 мая показатель заболеваемости коронавирусом в области составил 8904 на 100 тысяч человек населения. Коэффициент распространения инфекции — 0,72. Загруженность коечного регионального фонда сегодня составляет 64,5%. Лечение в стационарах получают 258 человек. Новые заболевшие зарегистрированы в 35 городах и районах области. Каменска-Шахтинского в этом списке нет. За неделю, с 7 по 13 мая, в городе заболели 9 человек. Согласно областной статистике, 10, 11, 12 и 13 мая заболевших ковидом в Каменске зарегистрировано не было.